Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Verluste

Der MDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,26 Prozent leichter bei 29 806,19 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 348,756 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,138 Prozent stärker bei 29 925,56 Punkten in den Handel, nach 29 884,31 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Freitag bei 29 758,30 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29 974,14 Punkten erreichte.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der MDAX bereits um 1,88 Prozent nach. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 267,49 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wurde der MDAX auf 31 004,40 Punkte taxiert. Der MDAX erreichte am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, den Stand von 26 326,84 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 15,89 Prozent zu. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell KION GROUP (+ 6,86 Prozent auf 61,50 EUR), AIXTRON SE (+ 3,51 Prozent auf 13,88 EUR), Lufthansa (+ 1,82 Prozent auf 7,59 EUR), RENK (+ 1,28 Prozent auf 65,79 EUR) und FUCHS SE VZ (+ 1,20 Prozent auf 38,78 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Delivery Hero (-2,83 Prozent auf 22,00 EUR), thyssenkrupp (-2,78 Prozent auf 9,08 EUR), United Internet (-2,76 Prozent auf 26,74 EUR), IONOS (-2,54 Prozent auf 30,75 EUR) und HUGO BOSS (-2,51 Prozent auf 38,45 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 6 323 236 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 41,856 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,27 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16,76 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at