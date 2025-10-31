Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Um 15:42 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,29 Prozent tiefer bei 29 798,30 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 348,756 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,138 Prozent stärker bei 29 925,56 Punkten in den Handel, nach 29 884,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 29 974,14 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 758,30 Zählern.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der MDAX bereits um 1,90 Prozent. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 267,49 Punkten auf. Der MDAX stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 31 004,40 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, wies der MDAX 26 326,84 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 15,86 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 23 135,20 Punkten.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit KION GROUP (+ 5,82 Prozent auf 60,90 EUR), AIXTRON SE (+ 3,92 Prozent auf 13,93 EUR), FUCHS SE VZ (+ 3,03 Prozent auf 39,48 EUR), RENK (+ 2,06 Prozent auf 66,30 EUR) und HENSOLDT (+ 1,53 Prozent auf 93,20 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil HUGO BOSS (-3,27 Prozent auf 38,15 EUR), Nordex (-3,13 Prozent auf 25,34 EUR), Delivery Hero (-2,96 Prozent auf 21,97 EUR), IONOS (-2,54 Prozent auf 30,75 EUR) und HelloFresh (-2,33 Prozent auf 6,95 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 082 855 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 41,856 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Im MDAX präsentiert die TUI-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,76 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

