MDAX-Titel Stabilus SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Stabilus SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Stabilus SE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Stabilus SE-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 64,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Stabilus SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 15,528 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Stabilus SE-Papiere wären am 28.03.2024 916,15 EUR wert, da der Schlussstand 59,00 EUR betrug. Das entspricht einem Minus von 8,39 Prozent.

Der Stabilus SE-Wert an der Börse wurde auf 1,46 Mrd. Euro beziffert. Am 23.05.2014 fand der erste Handelstag des Stabilus SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Stabilus SE-Papiers lag beim Börsengang bei 22,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at