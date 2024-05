MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: Über diese Dividende können sich KION GROUP-Aktionäre freuen

Für das Jahr 2023 wurde im Zuge der Hauptversammlung von MDAX-Papier KION GROUP am 29.05.2024 eine Dividende in Höhe von 0,70 EUR beschlossen. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vorjahresvergleich um 268,42 Prozent an. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von KION GROUP beträgt 24,90 Mio. EUR. Damit wurde die KION GROUP-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 87,34 Prozent gesenkt.

Dividendenrenditeanpassung

Letztlich notierte der KION GROUP-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 44,38 EUR. Heute wird der KION GROUP-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem KION GROUP-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Dividendenausschüttung an die KION GROUP-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2023 weist das KION GROUP-Papier eine Dividendenrendite von 1,81 Prozent auf. Die Dividendenrendite verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 0,71 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 3 Jahren fiel der Kurs von KION GROUP via XETRA um 49,23 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit -44,58 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Aktionärsvergütungen im Vergleich mit der Peergroup

Verglichen mit der Peergroup (Jungheinrich) erweist sich KION GROUP im Jahr 2023 als nicht so gut wie die Konkurrenz. Dabei enttäuscht der Dividenden-Titel im Branchenvergleich nicht nur mit der Dividende, sondern auch mit der Dividendenrendite. Die führende Dividenden-Aktie in der Peergroup ist Jungheinrich mit einer Dividende in Höhe von 0,75 EUR und einer Dividendenrendite von 0,75 Prozent.

Dividendenvorhersage von KION GROUP

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von FactSet von einer Steigerung der Dividende auf 0,94 EUR aus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,14 Prozent steigern.

KION GROUP-Grunddaten

KION GROUP ist ein MDAX-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 6,061 Mrd. EUR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von KION GROUP beträgt aktuell 16,58. 2023 setzte KION GROUP 11,434 Mrd. EUR um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 2,33 EUR.

Redaktion finanzen.at