Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|Lukrative Talanx-Investition?
|
07.11.2025 10:04:27
MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Talanx-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 38,42 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Talanx-Aktie investiert, befänden sich nun 2,603 Talanx-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Talanx-Aktie auf 105,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 275,64 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +175,64 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Talanx bezifferte sich zuletzt auf 27,63 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Talanx-Aktie fand am 02.10.2012 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das Talanx-Papier bei 19,05 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Talanx AGmehr Analysen
|26.09.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
