Talanx Aktie

Talanx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lukrative Talanx-Investition? 07.11.2025 10:04:27

MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Talanx-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden Talanx-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 38,42 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Talanx-Aktie investiert, befänden sich nun 2,603 Talanx-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Talanx-Aktie auf 105,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 275,64 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +175,64 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Talanx bezifferte sich zuletzt auf 27,63 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Talanx-Aktie fand am 02.10.2012 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das Talanx-Papier bei 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Talanx

Nachrichten zu Talanx AGmehr Nachrichten

Analysen zu Talanx AGmehr Analysen

26.09.25 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.25 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.25 Talanx Halten DZ BANK
11.06.25 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.25 Talanx Halten DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Talanx AG 106,20 0,57% Talanx AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen