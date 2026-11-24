Medtronic Aktie
WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115
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24.11.2026 12:45:13
Medtronic Plc Bottom Line Advances In Q2
(RTTNews) - Medtronic plc (2M6.DE) announced a profit for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $2.802 billion, or $2.20 per share. This compares with $1.374 billion, or $1.07 per share, last year.
Excluding items, Medtronic plc reported adjusted earnings of $1.700 billion or $1.34 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.5% to $9.364 billion from $8.961 billion last year.
Medtronic plc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.802 Bln. vs. $1.374 Bln. last year. -EPS: $2.20 vs. $1.07 last year. -Revenue: $9.364 Bln vs. $8.961 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 5.94 To $ 6.00
FY 2027 Guidance The company continues to expect FY27 organic revenue growth guidance of 7.25% to 7.75%
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