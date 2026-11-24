(RTTNews) - Medtronic plc (2M6.DE) announced a profit for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $2.802 billion, or $2.20 per share. This compares with $1.374 billion, or $1.07 per share, last year.

Excluding items, Medtronic plc reported adjusted earnings of $1.700 billion or $1.34 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.5% to $9.364 billion from $8.961 billion last year.

Medtronic plc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $2.802 Bln. vs. $1.374 Bln. last year. -EPS: $2.20 vs. $1.07 last year. -Revenue: $9.364 Bln vs. $8.961 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 5.94 To $ 6.00

FY 2027 Guidance The company continues to expect FY27 organic revenue growth guidance of 7.25% to 7.75%