MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
|
29.10.2025 21:14:03
Mercadolibre Inc. Announces Rise In Q3 Bottom Line, But Misses Estimates
(RTTNews) - Mercadolibre Inc. (MELI) revealed a profit for its third quarter that Increased, from last year but missed the Street estimates.
The company's earnings came in at $421 million, or $8.32 per share. This compares with $397 million, or $7.83 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $9.3 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 39.5% to $7.409 billion from $5.312 billion last year.
Mercadolibre Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $421 Mln. vs. $397 Mln. last year. -EPS: $8.32 vs. $7.83 last year. -Revenue: $7.409 Bln vs. $5.312 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MercadoLibre Incmehr Nachrichten
|
30.10.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
30.10.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 sackt zum Start des Donnerstagshandels ab (finanzen.at)
|
28.10.25
|Ausblick: MercadoLibre gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
27.10.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
27.10.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen NASDAQ 100 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
27.10.25
|Starker Wochentag in New York: Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)