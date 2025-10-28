MercadoLibre Aktie

WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023

28.10.2025 07:01:06

Ausblick: MercadoLibre gewährt Anlegern Blick in die Bücher

MercadoLibre stellt am 29.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 9,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 7,83 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 15 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 35,76 Prozent auf 7,21 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte MercadoLibre noch 5,31 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 43,50 USD, gegenüber 37,69 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 28,23 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 20,78 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

