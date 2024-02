Mercedes-Benz-Aktie profitiert: Jeffries sieht mehr Kurspotenzial bei Mercedes-Benz - Lob für Ausschüttungspolitik

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 72 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die neue Ausschüttungspolitik des Autobauers sei ein weiterer Schritt, um die Bewertungsdebatte in der Branche von der Gewinndynamik hin zum Barmittelzufluss zu verschieben, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit der angestrebten Ausschüttung des gesamten künftigen freien Finanzmittelzuflusses ragten die Schwaben aus der Branche heraus.

Aktienbewertung im Detail: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 11:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legt sie um 2,15 Prozent auf 72,80 EUR zu. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 3,02 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.540.455 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2024 gewann die Aktie 14,5 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2024 / 21:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2024 / 21:21 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.