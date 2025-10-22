Daimler Aktie
WKN DE: A2DKLU / ISIN: US2338252073
|Risiken
|
22.10.2025 16:13:43
Mercedes-Benz-Aktie rot: Nexperia-Chipmangel sorgt für Lieferengpässe in der Autoindustrie
Die niederländische Regierung hatte die Kontrolle über den niederländischen Chiphersteller Nexperia vom chinesischen Eigentümer übernommen. Den Haag verwies auf Risiken für die wirtschaftliche Sicherheit. Nexperia sei ein wichtiger weltweiter Lieferant von Halbleitern, die beispielsweise häufig in elektronischen Steuergeräten von Fahrzeugelektroniksystemen zum Einsatz kommen.
Mercedes-Benz sei unter anderem wegen "guter partnerschaftlicher Beziehungen" mit Lieferanten im Kurzfristzeitraum abgesichert, heißt es von dem Stuttgarter Konzern weiter. "Wir arbeiten intensiv mit unseren Partnern daran, eventuell auftretende Lücken zu schließen", so Mercedes-Benz.
Im XETRA-Geschäft geben Mercedes-Benz-Aktien zur Wochenmitte zeitweise um 3,54 Prozent nach auf 52,25 Euro.
DOW JONES
