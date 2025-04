Merck-Analyse: Merck-Aktie von Goldman Sachs Group Inc. mit Buy bewertet

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 169 Euro auf "Buy" belassen. Europäische Pharmakonzerne hätten einen immensen Dollar-Anteil in ihren Umsätzen, schrieb Analyst James Quigley am Montag anlässlich der Berichtssaison. Er passte seine Schätzungen für 2025 und 2026 nun an die jüngste Dollar-Schwäche an und zeigte die Risiken für den Marktkonsens auf. Bei Merck KGaA beziffert er den Korrekturbedarf beim operativen Ergebnis auf rund 4 Prozent.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Merck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 12:33 Uhr sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 122,90 EUR zu. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 37,51 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 85 405 Stück gehandelt. Seit Jahresanfang 2025 sank die Aktie um 12,2 Prozent.

