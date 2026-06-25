Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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25.06.2026 02:27:46
Meta Halts Employee Data Tracking After Sensitive Info Reportedly Exposed
The company wanted to use the controversial program to help train its AI.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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