Meta Platforms Aktie

510,60EUR 27,70EUR 5,74%
Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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03.08.2026 15:05:33

Meta Platforms (ex Facebook) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta von 825 auf 710 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die drei Hyperscaler Alphabet, Amazon und Microsoft hätten einen Wendepunkt beim Umsatzwachstum erzielt, schrieb Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Update zum Thema Mega-Clouds nach den Zahlen zum zweiten Quartal. Er verwies darauf, dass KI einen Nachfrageschub sowohl bei klassischen Cloud- als auch bei KI-Workloads ausgelöst habe. Investitionsausgaben und Monetarisierung nähmen Fahrt auf. Bei Meta verwies er darauf, dass der Konzern seine Untergrenze der Investitionsprognose für 2026 angehoben habe, weshalb auch er seine entsprechende Schätzung erhöht habe./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 17:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2026 / 17:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 710,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 579,20 		Abst. Kursziel*:
22,58%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 585,66 		Abst. Kursziel aktuell:
21,23%
Analyst Name::
Brent Thill 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Meta Platforms (ex Facebook) 514,00 6,44% Meta Platforms (ex Facebook)

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