Meta Platforms Aktie
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|27,70EUR
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WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta von 825 auf 710 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die drei Hyperscaler Alphabet, Amazon und Microsoft hätten einen Wendepunkt beim Umsatzwachstum erzielt, schrieb Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Update zum Thema Mega-Clouds nach den Zahlen zum zweiten Quartal. Er verwies darauf, dass KI einen Nachfrageschub sowohl bei klassischen Cloud- als auch bei KI-Workloads ausgelöst habe. Investitionsausgaben und Monetarisierung nähmen Fahrt auf. Bei Meta verwies er darauf, dass der Konzern seine Untergrenze der Investitionsprognose für 2026 angehoben habe, weshalb auch er seine entsprechende Schätzung erhöht habe./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 17:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2026 / 17:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 710,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 579,20
|
Abst. Kursziel*:
22,58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 585,66
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,23%
|
Analyst Name::
Brent Thill
|
KGV*:
-
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|DZ BANK
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|UBS AG
|30.07.26
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|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
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|30.07.26
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|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
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|15:05
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|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|514,00
|6,44%
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|15:29
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:22
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:18
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:18
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:06
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:05
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:05
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:05
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:48
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|14:47
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:42
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|14:35
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:33
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:31
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|14:28
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|14:27
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|14:26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|14:26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|14:25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|14:25
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|14:23