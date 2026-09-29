Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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29.09.2026 03:41:01
Meta Hasn't Split Its Stock Since Its IPO. Would a Stock Split Get It Into the Dow?
One share of Meta Platforms (NASDAQ:META) costs about $721 as of this writing.
No other Magnificent Seven stock comes close. Meta's shares cost around 40% more than those of Microsoft, the next-priced member of the group, and over three times as much as Nvidia's.
Meta is also the only one in the group that hasn't split its stock since it went public in 2012, even while shares rose to a record close of $790 in August 2025.
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28.09.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 fällt zum Ende des Montagshandels zurück (finanzen.at)
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28.09.26
|Meta launches enterprise AI business seeking to cash in on vast spending (Financial Times)
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25.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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25.09.26
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Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|627,80
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