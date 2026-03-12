Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
12.03.2026 01:44:28
Meta Launches AI Tools to Identify and Flag Messages From Scammers
The company aims to combat growing fraud schemes, including impersonation accounts that lure users with fake celebrity endorsements.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
06:07
|Klage gegen WhatsApp: Übermittlung an Facebook nicht erlaubt (dpa-AFX)
|
12.03.26
|Steinmeier für Social-Media-Verbot für Kinder (dpa-AFX)
|
12.03.26
|Söder skeptisch bei Social-Media-Verbot - 'nicht nur Blabla' (dpa-AFX)
|
06.03.26
|S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
05.03.26
|Meta-Aktie sinkt: KI-Konkurrenz darf in WhatsApp (Dow Jones)
|
05.03.26
|Bundestag streitet über Altersgrenze für Social Media (dpa-AFX)
|
27.02.26
|S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.02.26
|Meta-Aktie stabil: Urteil gegen Facebooks Freunde-Finder (dpa-AFX)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|552,60
|-0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.