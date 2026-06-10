Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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10.06.2026 10:50:02
Meta partners with Reliance on first India AI data centre
Mukesh Ambani’s Reliance will build a 168 megawatt (MW) data centre in Jamnagar that Facebook’s parent will leaseWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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