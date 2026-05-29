Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
29.05.2026 16:17:50
Meta Platforms Could Open Up a Massive New Revenue Stream
Meta Platforms (NASDAQ:META) is typically considered one of the four big hyperscalers in the tech sector. These are companies that own and operate massive cloud computing and data storage businesses, and in the AI era, they’re all spending massive amounts on data centers and AI infrastructure.The other three major hyperscalers are Amazon, Microsoft, and Alphabet. Those three companies also represent the biggest cloud computing companies in the world, an industry that is now generating hundreds of billions of dollars in revenue.Meta, despite planning to spend more than $100 billion in capital expenditures this year, does not have its own cloud computing business. However, that could change.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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