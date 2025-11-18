Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
18.11.2025 23:54:35
Meta Wins Antitrust Case, Won't Have to Give Up WhatsApp or Instagram
The FTC claimed Meta held an illegal monopoly in social networking.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
