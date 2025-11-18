Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
18.11.2025 23:28:36
Meta wins major antitrust case as US judge rules no monopoly
Ruling represents a setback for US antitrust enforcers who have pursued aggressive action against Big Tech companiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!