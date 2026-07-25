Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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25.07.2026 18:48:00
Meta's Open-Source AI Strategy Could Be Its Biggest Advantage
Meta (NASDAQ: META) is giving away powerful AI models while spending heavily on chips and infrastructure. That apparent contradiction could reveal a larger strategy designed to weaken proprietary rivals and turn Llama into the foundation of a vast AI ecosystem.Stock prices used were the market prices of July 15, 2026. The video was published on July 24, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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