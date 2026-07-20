NASDAQ 100
|
28 821,61
|
228,95
|
0,80 %
|Index-Bewegung
|
20.07.2026 20:04:21
NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 in der Gewinnzone
Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,74 Prozent fester bei 28 804,91 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,974 Prozent fester bei 28 871,16 Punkten, nach 28 592,66 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 28 697,58 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29 017,23 Punkten erreichte.
NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, bei 30 406,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.04.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 26 590,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, den Wert von 23 065,47 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 14,28 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Lumentum (+ 7,14 Prozent auf 785,12 USD), Sandisk (+ 5,83 Prozent auf 1 433,84 USD), Teradyne (+ 4,77 Prozent auf 337,74 USD), Nebius (+ 4,66 Prozent auf 185,99 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,65 Prozent auf 99,27 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Apple (-2,75 Prozent auf 324,56 USD), Warner Bros Discovery (-2,49 Prozent auf 26,20 USD), Tesla (-2,41 Prozent auf 371,67 USD), PepsiCo (-2,25 Prozent auf 134,04 USD) und Fastenal (-2,13 Prozent auf 44,52 USD).
Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 725 264 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,290 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel
2026 weist die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,20 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|28 811,29
|0,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit unterschiedlichen Richtungen -- ATX schließt fester -- DAX letztlich wenig bewegt -- Asiens Börsen zum Handelsende im Plus - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt am Montag leicht zulegte, war beim deutschen Leitindex kaum Bewegung zu sehen. An den US-Börsen geht es uneinheitlich zu. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenstart mit grünen Vorzeichen.