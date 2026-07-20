NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 in der Gewinnzone

Das macht das Börsenbarometer in New York am Montagnachmittag.

Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,74 Prozent fester bei 28 804,91 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,974 Prozent fester bei 28 871,16 Punkten, nach 28 592,66 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 28 697,58 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29 017,23 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, bei 30 406,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.04.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 26 590,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, den Wert von 23 065,47 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 14,28 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Lumentum (+ 7,14 Prozent auf 785,12 USD), Sandisk (+ 5,83 Prozent auf 1 433,84 USD), Teradyne (+ 4,77 Prozent auf 337,74 USD), Nebius (+ 4,66 Prozent auf 185,99 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,65 Prozent auf 99,27 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Apple (-2,75 Prozent auf 324,56 USD), Warner Bros Discovery (-2,49 Prozent auf 26,20 USD), Tesla (-2,41 Prozent auf 371,67 USD), PepsiCo (-2,25 Prozent auf 134,04 USD) und Fastenal (-2,13 Prozent auf 44,52 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 725 264 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,290 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

2026 weist die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,20 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at