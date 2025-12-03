Microchip Technology Aktie

WKN: 886105 / ISIN: US5950171042

03.12.2025 18:26:09

Microchip Technology Shares Jump After Major Power-Saving Innovation For Portable Devices

(RTTNews) - Microchip Technology Inc. (MCHP) rose to $62.08, increasing $5.37, after announcing a new technology that halves the power required to measure energy consumption in portable devices.

The innovation is expected to improve battery life and energy efficiency across a broad range of battery-powered electronics.

On the day of the announcement, MCHP saw significantly higher trading volume as investors responded to the potential boost in demand for energy-efficient chips. The stock's 52-week range is approximately $48.50 - $67.90.

