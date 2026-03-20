Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
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20.03.2026 13:46:15
Micron Technology Outlook After Earnings Report
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Nachrichten zu Micron Technology Inc.
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20.03.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
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20.03.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
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20.03.26
|Angespannte Stimmung in New York: Das macht der NASDAQ 100 am Freitagmittag (finanzen.at)
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20.03.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
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19.03.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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19.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 nachmittags im Minus (finanzen.at)
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19.03.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 mittags im Minus (finanzen.at)
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19.03.26
|AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen bei Micron - Gute Zahlen, hohe Investitionen (dpa-AFX)
Analysen zu Micron Technology Inc.
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|Micron Technology Inc.
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