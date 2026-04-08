Micron Technology Aktie
|351,65EUR
|26,70EUR
|8,22%
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
Micron Technology Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Micron von 510 auf 535 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Entgegen der inzwischen sehr schlechten Anlegerstimmung im Bereich Speicherchips sieht Analyst Timothy Arcuri Micron "inmitten eines Superzyklus, der vermutlich den klassischen Bewertungskriterien trotzen wird." Die Hersteller opferten etwas kurzfristiges Potenzial zugunsten langfristig stabilerer Ergebnisse, Margen und Renditen, schrieb er am Dienstag./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 18:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Micron Technology Inc. Buy
|
Unternehmen:
Micron Technology Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 535,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 377,58
|
Abst. Kursziel*:
41,69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 377,58
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,69%
|
Analyst Name::
Timothy Arcuri
|
KGV*:
-
Analysen zu Micron Technology Inc.
|06:53
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.06.25
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.24
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
