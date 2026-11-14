QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
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14.11.2026 02:11:02
Micron Technology vs. Qualcomm: Which Tech Stock Is the Better Buy for 2027?
Semiconductors power everything from smartphones to massive artificial intelligence (AI) servers. Choosing between high-growth memory leaders and diversified wireless giants like Micron Technology (NASDAQ:MU) and QUALCOMM (NASDAQ:QCOM) is a pivotal decision for investors today.
Micron Technology focuses on the memory and storage components essential for modern computing. Qualcomm provides the processors and modems that connect the world. Comparing these semiconductor leaders helps clarify where the next wave of growth might originate as we look toward 2027.
Micron Technology specializes in memory and storage solutions, primarily manufacturing DRAM and NAND chips for smartphones and artificial intelligence servers. The company now generates approximately 60% of its revenue from the data center market. Because its top ten customers account for over half of its total revenue, customer concentration like this adds a layer of risk to the business.
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Analysen zu QUALCOMM Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Micron Technology Inc.
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|Qualcomm Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.0909 Shs
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|QUALCOMM Inc.
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