Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
10.03.2026 11:11:00
Microsoft 365 E7: Das bietet das neue KI-Paket
Microsoft erweitert Copilot um Anthropics Claude-Technologie und führt mit Agent 365 eine zentrale Verwaltungsplattform für KI-Agenten ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
