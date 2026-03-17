KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
17.03.2026 09:37:00
Nvidia will eine Billion Dollar mit KI-Chips umsetzen
Nvidia-Chef Jensen Huang rechnet bis Ende kommenden Jahres mit einem gewaltigen Ansturm auf seine KI-Chips und will den Umsatz verdoppeln. Die Börse lässt sich davon nur kurzzeitig beeindrucken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
10:06
|Analyst sieht großes Potenzial bei NVIDIA-Aktie - und setzt das höchste Kursziel an der Wall Street (finanzen.at)
|
09:37
|Nvidia will eine Billion Dollar mit KI-Chips umsetzen (Spiegel Online)
|
16.03.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
16.03.26
|Gute Stimmung in New York: Schlussendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
16.03.26
|Aufschläge in New York: Börsianer lassen Dow Jones schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
16.03.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
16.03.26
|Nebius-Aktie hebt weiter ab: Nach NVIDIA-Deal folgt Partnerschaft mit neuem Techriesen (finanzen.at)
|
16.03.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu KI HOLDINGS CO LTD
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|159,56
|0,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise wieder auf dem Vormarsch: ATX mit leichten Gewinnen -- DAX dreht auf grünes Terrain -- Asiens Börsen mehrheitlich etwas schwächer
Der heimische Aktienmarkt legt im Dienstagshandel leicht zu. Der DAX zeigt sich unterdessen ebenfalls höher. An den Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich überschaubare Verluste.