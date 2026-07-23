Agent Aktie
WKN DE: A3EQ8C / ISIN: JP3160480004
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23.07.2026 10:32:00
Microsoft Agent Framework bietet ein Harness für .NET und Python
Das Agent Framework bringt nun ein vorgefertigtes Harness mit, um aus großen Sprachmodellen Agenten zu machen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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