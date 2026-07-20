FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Microsoft vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 550 US-Dollar belassen. Die aktuell pessimistische Einschätzung des Softwarekonzerns scheine sich auf drei Hauptfaktoren zu fokussieren, schrieb Brad Zelnick in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf steigende Komponentenpreise, die für steigende Investitionsprognosen sowie sinkende Margen- und Free-Cashflow-Erwartungen sorgten; anhaltende Zweifel an der Rendite der massiv ausgeweiteten KI-Investitionen; die starke Konzentration des Auftragsbestands auf OpenAI./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 08:20 / CET



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