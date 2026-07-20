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WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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20.07.2026 13:40:45

Microsoft Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Microsoft vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 550 US-Dollar belassen. Die aktuell pessimistische Einschätzung des Softwarekonzerns scheine sich auf drei Hauptfaktoren zu fokussieren, schrieb Brad Zelnick in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf steigende Komponentenpreise, die für steigende Investitionsprognosen sowie sinkende Margen- und Free-Cashflow-Erwartungen sorgten; anhaltende Zweifel an der Rendite der massiv ausgeweiteten KI-Investitionen; die starke Konzentration des Auftragsbestands auf OpenAI./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 08:20 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
$ 550,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 393,82 		Abst. Kursziel*:
39,66%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 393,82 		Abst. Kursziel aktuell:
39,66%
Analyst Name::
Brad Zelnick 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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