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WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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14.11.2026 07:42:27

Microsoft says services fully restored after day-long global outage

Efforts to address the underlying problem with Outlook, Teams and Copilot are complete, the tech firm says.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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