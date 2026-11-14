Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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14.11.2026 07:42:27
Microsoft says services fully restored after day-long global outage
Efforts to address the underlying problem with Outlook, Teams and Copilot are complete, the tech firm says.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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