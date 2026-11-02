Microsoft Aktie
|467,85EUR
|-0,15EUR
|-0,03%
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
Microsoft Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Microsoft nach Zahlen des Softwarekonzerns zum ersten Geschäftsquartal von 625 auf 660 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Wachstum der Cloud-Plattform Azure habe sich weiter beschleunigt, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Insgesamt gewinne die Monetarisierung der Angebote rund um Künstliche Intelligenz (KI) an Breite. Das große Upgrade des zentralen KI-gestützten Assistenzprogramms Copilot trage Früchte. Strategisch entscheidend sei der Übergang zu einem Hybrid-Modell aus Abonnement plus Verbrauch./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 15:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Kaufen
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 525,90
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 523,64
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Axel Herlinghaus
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
16:01
|Börse New York: Dow Jones beginnt Montagshandel im Plus (finanzen.at)
|
31.10.26
|Boehringer-Chef: Westen hat 'kein Monopol auf Innovation' (dpa-AFX)
|
30.10.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones schließt im Minus (finanzen.at)
|
30.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
30.10.26
|NYSE-Handel Dow Jones am Freitagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
30.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
30.10.26
|Microsoft – Boom im Cloud-Geschäft lässt Aktie auf Rekordhochs nach oben schießen (NewsTool)
|
30.10.26
|Microsoft – Boom im Cloud-Geschäft lässt Aktie auf Rekordhochs nach oben schießen (NewsTool)
Analysen zu Microsoft Corp.
|16:27
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|14:24
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16:27
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|14:24
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16:27
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|14:24
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|471,20
|0,68%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:27
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|15:48
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:52
|Ryanair Buy
|UBS AG
|14:49
|Linde Halten
|DZ BANK
|14:47
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|14:40
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|14:27
|DWS Group Buy
|UBS AG
|14:24
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:23
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:22
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:16
|Polytec verkaufen
|Baader Bank
|14:08
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:06
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:03
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:51
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:43
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BP Buy
|UBS AG
|13:40
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|13:31
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:29
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:27
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|12:40
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|BP Kaufen
|DZ BANK
|12:32
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:32
|BBVA Neutral
|UBS AG
|12:31
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:27
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:22
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|12:21
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|12:20
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12:19
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12:14
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|12:00
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|11:21
|Roche Neutral
|UBS AG
|10:50
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|10:43
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:27
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|10:22
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research