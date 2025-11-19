Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
19.11.2025 05:08:00
Microsoft will KI-Agenten smarter machen und mit Agent 365 besser überwachen
Microsofts neue KI-Agenten sollen durch noch mehr Datenzugriff intelligenter werden. Sie werden kontrolliert von Agent 365, der Steuerungsebene für KI-Agenten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
