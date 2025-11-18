Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Microsoft-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Microsoft gewesen.

Microsoft-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Microsoft-Anteile bei 211,08 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Microsoft-Papier investiert hätte, befänden sich nun 47,375 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24 042,54 USD, da sich der Wert einer Microsoft-Aktie am 17.11.2025 auf 507,49 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 140,43 Prozent.

Der Marktwert von Microsoft betrug jüngst 3,79 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at