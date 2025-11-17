Microsoft Aktie
|440,30EUR
|1,75EUR
|0,40%
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
Microsoft Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 675 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern sei immer noch in einem frühen Stadium des Aufbaus seiner KI-Kapazitäten, und die Nachfrage übersteige das Angebot, schrieb Brent Thill am Sonntag. Er verwies auf Gespräche mit dessen Finanzchefs für die Bereiche KI-Businesslösungen und KI-Cloud sowie mit Experten. Letztere sähen Microsoft und Alphabet im derzeitigen KI-Zyklus am besten positioniert, während Amazons Cloud-Sparte AWS Signale einer Beschleunigung zeige./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 17:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2025 / 17:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
