17.11.2025 06:57:56

Microsoft Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 675 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern sei immer noch in einem frühen Stadium des Aufbaus seiner KI-Kapazitäten, und die Nachfrage übersteige das Angebot, schrieb Brent Thill am Sonntag. Er verwies auf Gespräche mit dessen Finanzchefs für die Bereiche KI-Businesslösungen und KI-Cloud sowie mit Experten. Letztere sähen Microsoft und Alphabet im derzeitigen KI-Zyklus am besten positioniert, während Amazons Cloud-Sparte AWS Signale einer Beschleunigung zeige./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 17:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2025 / 17:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 675,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 510,18 		Abst. Kursziel*:
32,31%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 510,18 		Abst. Kursziel aktuell:
32,31%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

