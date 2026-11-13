Microvision Aktie
WKN DE: A1JUDY / ISIN: US5949603048
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13.11.2026 23:00:02
MicroVision: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, MicroVision (NASDAQ:MVIS) announced that commercial product shipments are driving top-line expansion toward its full-year guidance. For long-term investors, the transition from software licensing toward physical light detection and ranging (LiDAR) hardware deliveries marks a critical test of commercial execution.
Three things management said stand out.
Management maintained its full-year 2026 revenue outlook of $10 million to $15 million, backed by $10 million in customer purchase orders awaiting shipment. Expanding hardware deliveries into industrial, security, and defense sectors builds a repeatable product revenue base.
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Analysen zu Microvision Inc.
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