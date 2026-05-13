Microvision Aktie
WKN DE: A1JUDY / ISIN: US5949603048
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13.05.2026 23:36:04
Microvision Q1 2026 Earnings Call: Complete Transcript
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Nachrichten zu Microvision Inc.
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13.05.26
|Börse New York: NASDAQ Composite bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
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13.05.26
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11.05.26
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11.05.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
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11.05.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
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07.05.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Microvision-Aktie: So viel Verlust hätte ein Microvision-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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30.04.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Microvision-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Microvision von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
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28.04.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Microvision Inc.
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