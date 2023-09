Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Der Euro STOXX 50 gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Um 09:12 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,89 Prozent tiefer bei 4 237,98 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 3,742 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,114 Prozent leichter bei 4 271,10 Punkten, nach 4 275,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 234,72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 271,10 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der Euro STOXX 50 bereits um 1,24 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 21.08.2023, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 224,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.06.2023, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 322,75 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 21.09.2022, mit 3 491,87 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2023 gewann der Index bereits um 9,90 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 802,51 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen BASF (-1,35 Prozent auf 45,07 EUR), Bayer (-1,08 Prozent auf 48,63 EUR), SAP SE (-0,96 Prozent auf 124,26 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,92 Prozent auf 67,58 EUR) und Allianz (-0,91 Prozent auf 229,30 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Eni-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 541 808 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 367,965 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die Stellantis-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 10,09 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

