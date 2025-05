Minuszeichen in Europa: STOXX 50 notiert am Mittag im Minus

Um 12:10 Uhr verliert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,67 Prozent auf 4 516,62 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,218 Prozent schwächer bei 4 537,19 Punkten, nach 4 547,10 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 4 515,40 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 537,54 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 233,13 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 19.02.2025, den Stand von 4 708,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bei 4 521,92 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 4,10 Prozent aufwärts. Bei 4 826,72 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3 921,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell UniCredit (+ 1,39 Prozent auf 56,93 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,16 Prozent auf 573,80 EUR), Nestlé (+ 0,52 Prozent auf 86,93 CHF), Siemens (+ 0,41 Prozent auf 220,85 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,25 Prozent auf 52,63 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Richemont (-1,87 Prozent auf 162,55 CHF), SAP SE (-1,86 Prozent auf 261,30 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,61 Prozent auf 4,87 EUR), Rio Tinto (-1,59 Prozent auf 46,02 GBP) und BP (-1,39 Prozent auf 3,68 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 4 842 432 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 310,603 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at