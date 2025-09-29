Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

540,20EUR
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

29.09.2025 06:47:03

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Munich Re von 485 auf 555 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Philip Kett passte seine Schätzungen am Sonntag angesichts des nahen Kapitalmarkttags an die weitergehende Strategie der Münchner an. Bei den Ausschüttungen sieht er Enttäuschungsrisiken. So rechnet er zwar mit einer Aufstockung der Dividende und der Aktienrückkäufe. Das Management dürfte sich aber nicht auf konkrete Ausschüttungspläne für die Zukunft festlegen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 00:14 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
555,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
540,80 € 		Abst. Kursziel*:
2,63%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
540,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,74%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 541,40

