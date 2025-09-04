Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
|537,60EUR
|8,80EUR
|1,66%
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 600 auf 586 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Ertragsdynamik im Bereich Sach- und Unfallversicherung lasse branchenweit nach, schrieb Claudia Gaspari am Mittwoch mit Blick auf Europas Assekuranzen. Gleichzeitig dürfte die Profitabilitätssteigerung ihren Höhepunkt erreicht haben. Insgesamt sieht die Expertin an allen Fronten - Bewertung, Ergebnisse und Kapitalmanagement - kaum noch Potenzial. Unter den Branchengrößen bleibt die Axa ihr Favorit./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 20:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Overweight
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
586,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
533,20 €
|
Abst. Kursziel*:
9,90%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
537,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,00%
|
Analyst Name::
Claudia Gaspari
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)mehr Nachrichten
|
12:27
|STOXX-Handel: STOXX 50 mittags freundlich (finanzen.at)
|
12:27
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:27
|Zuversicht in Frankfurt: DAX am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
03.09.25
|STOXX-Handel: Börsianer lassen STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.at)
|
03.09.25
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)