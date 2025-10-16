Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
|552,60EUR
|-11,60EUR
|-2,06%
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
16.10.2025 16:45:13
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Kamran M Hossain passte am Donnerstag sein Bewertungsmodell vor den Quartalszahlen des Rückversicherers an. Seine Schätzungen für den Überschuss im Jahr 2025 erhöhte er dabei um 5 Prozent./rob/ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 15:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 15:33 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Overweight
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
650,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
558,60 €
|
Abst. Kursziel*:
16,36%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
552,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,63%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)mehr Nachrichten
|
17:58
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
17:58
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17:58
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels stärker (finanzen.at)
|
17:58
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
15:59
|STOXX-Handel: STOXX 50 bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
15:59
|Handel in Frankfurt: DAX gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
15:59
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)