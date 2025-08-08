Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

566,40EUR -38,00EUR -6,29%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

08.08.2025 12:13:13

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 640 Euro belassen. Thorsten Wenzel attestierte dem Rückversicherer in einer am Freitag vorliegenden Studie ein exzellentes Quartalsergebnis. Unerfreulich sei aber, dass das Preisniveau in Vertragserneuerungen unter Druck stehe. Nach diesbezüglich mehreren guten Jahren und angesichts der inzwischen wieder reichlich vorhandenen Kapazität komme dies aber auch nicht überraschend. Der Kursrutsch am Berichtstag wirke auf ihn nicht plausibel. Er sieht darin Gewinnmitnahmen./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 11:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 11:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Kaufen
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
570,80 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
566,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

10:07 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
10:06 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
05.08.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

Aktuelle Aktienanalysen

