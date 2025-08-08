Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 640 Euro belassen. Thorsten Wenzel attestierte dem Rückversicherer in einer am Freitag vorliegenden Studie ein exzellentes Quartalsergebnis. Unerfreulich sei aber, dass das Preisniveau in Vertragserneuerungen unter Druck stehe. Nach diesbezüglich mehreren guten Jahren und angesichts der inzwischen wieder reichlich vorhandenen Kapazität komme dies aber auch nicht überraschend. Der Kursrutsch am Berichtstag wirke auf ihn nicht plausibel. Er sieht darin Gewinnmitnahmen./rob/tih/mis
