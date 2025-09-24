Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
|517,40EUR
|0,60EUR
|0,12%
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 650 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktien tragen zudem weiter den Stempel "Positive Catalyst Watch" vor dem Kapitalmarkttag Mitte Dezember. Kamran Hossain geht laut seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse davon aus, dass die Münchner ihr Ziel für die Eigenkapitalrendite anheben werden. Für die Branche rechnet er aber 2026 mit einer weiteren Abschwächung. Bei Titeln mit der Einstufung "Positive Catalyst Watch" rechnen die Experten von JPMorgan mit einem kurzfristigen Anstieg des Aktienkurses./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 19:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Overweight
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
650,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
517,80 €
|
Abst. Kursziel*:
25,53%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
517,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,63%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
