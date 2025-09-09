Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Kamran M Hossain passte seine Schätzungen für den Rückversicherer an die letzten Quartalszahlen an. Den Bewertungszeitraum für die Aktie verschob er in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung um drei Monate in die Zukunft auf März 2027./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:21 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
