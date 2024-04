Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

Der Handel in Frankfurt verlief letztendlich in ruhigen Bahnen.

Schlussendlich ging der TecDAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 3 390,94 Punkten aus dem Dienstagshandel. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 521,937 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,034 Prozent auf 3 395,67 Punkte an der Kurstafel, nach 3 396,83 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 407,34 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 377,18 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, den Stand von 3 464,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.01.2024, wurde der TecDAX auf 3 276,70 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, betrug der TecDAX-Kurs 3 322,21 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,00 Prozent nach oben. 3 490,44 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 187,26 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Infineon (+ 3,76 Prozent auf 33,55 EUR), Nordex (+ 2,02 Prozent auf 12,60 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 2,00 Prozent auf 38,25 EUR), Sartorius vz (+ 0,98 Prozent auf 352,00 EUR) und CompuGroup Medical SE (+ 0,93 Prozent auf 30,46 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil HENSOLDT (-8,28 Prozent auf 38,54 EUR), SAP SE (-2,71 Prozent auf 172,42 EUR), Nemetschek SE (-2,42 Prozent auf 86,75 EUR), JENOPTIK (-2,07 Prozent auf 26,54 EUR) und Siemens Healthineers (-1,73 Prozent auf 54,56 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 8 595 475 Aktien gehandelt. Mit 207,089 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,96 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at