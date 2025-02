Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Start des Freitagshandels im Minus

Um 09:13 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,45 Prozent leichter bei 3 747,87 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 677,557 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,446 Prozent leichter bei 3 786,14 Punkten in den Handel, nach 3 803,12 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 747,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 787,01 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 3,13 Prozent. Der TecDAX notierte am letzten Handelstag im Januar, dem 28.01.2025, bei 3 681,70 Punkten. Der TecDAX stand am letzten Handelstag im November, dem 28.11.2024, bei 3 396,83 Punkten. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 389,31 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 9,06 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 905,01 Punkten. Bei 3 403,34 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Nordex (+ 0,47 Prozent auf 12,89 EUR), CompuGroup Medical SE (-0,09 Prozent auf 22,66 EUR), Deutsche Telekom (-0,15 Prozent auf 34,37 EUR), freenet (-0,19 Prozent auf 31,44 EUR) und PNE (-0,75 Prozent auf 13,18 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Bechtle (-3,70 Prozent auf 32,26 EUR), HENSOLDT (-3,36 Prozent auf 51,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,28 Prozent auf 57,55 EUR), JENOPTIK (-2,90 Prozent auf 22,06 EUR) und EVOTEC SE (-2,82 Prozent auf 8,28 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 543 230 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 316,422 Mrd. Euro den größten Anteil.

TecDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,17 erwartet. Mit 6,42 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at