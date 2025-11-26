Gewinne in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel in der Gewinnzone

Am Mittwoch ging es im TecDAX via XETRA schlussendlich um 0,87 Prozent auf 3 527,52 Punkte nach oben. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 549,511 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,218 Prozent auf 3 504,60 Punkte an der Kurstafel, nach 3 496,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 480,55 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 532,57 Zählern.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 2,90 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der TecDAX 3 727,54 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, wies der TecDAX 3 757,15 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, stand der TecDAX bei 3 402,82 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 2,65 Prozent zu. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Siltronic (+ 6,44 Prozent auf 46,96 EUR), Infineon (+ 3,70 Prozent auf 34,79 EUR), EVOTEC SE (+ 3,52 Prozent auf 5,70 EUR), Nordex (+ 3,35 Prozent auf 26,56 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,93 Prozent auf 17,75 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen United Internet (-1,50 Prozent auf 24,94 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,95 Prozent auf 45,66 EUR), SMA Solar (-0,70 Prozent auf 31,34 EUR), Sartorius vz (-0,53 Prozent auf 241,90 EUR) und 1&1 (-0,43 Prozent auf 23,25 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 4 643 109 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 236,257 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,48 erwartet. Mit 7,43 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at