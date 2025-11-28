Freitagshandel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell

Der TecDAX gönnt sich derzeit eine Verschnaufpause.

Um 12:10 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,12 Prozent fester bei 3 567,78 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 554,358 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,051 Prozent fester bei 3 565,18 Punkten, nach 3 563,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 3 562,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 574,54 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 4,07 Prozent. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 28.10.2025, bei 3 718,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.08.2025, wurde der TecDAX mit 3 743,17 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 28.11.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 396,83 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 3,82 Prozent nach oben. Bei 3 994,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Bechtle (+ 1,71 Prozent auf 44,08 EUR), SMA Solar (+ 1,59 Prozent auf 34,44 EUR), CANCOM SE (+ 1,33 Prozent auf 26,65 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,26 Prozent auf 96,50 EUR) und 1&1 (+ 1,06 Prozent auf 23,80 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Nordex (-2,12 Prozent auf 25,88 EUR), HENSOLDT (-1,29 Prozent auf 68,80 EUR), JENOPTIK (-0,51 Prozent auf 19,41 EUR), AIXTRON SE (-0,44 Prozent auf 17,94 EUR) und Drägerwerk (-0,28 Prozent auf 70,00 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 818 835 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 235,346 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at