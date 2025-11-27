Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Start des Donnerstagshandels fester

Der TecDAX knüpft am Donnerstag an seine Vortagesgewinne an.

Um 09:11 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,09 Prozent stärker bei 3 531,44 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 550,501 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 523,83 Zählern und damit 0,130 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 528,42 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 533,56 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 521,00 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 3,01 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 27.10.2025, wurde der TecDAX auf 3 730,11 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2025, stand der TecDAX bei 3 747,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 390,67 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 2,76 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell ATOSS Software (+ 3,07 Prozent auf 114,00 EUR), HENSOLDT (+ 1,88 Prozent auf 70,30 EUR), AIXTRON SE (+ 1,83 Prozent auf 18,07 EUR), Bechtle (+ 0,90 Prozent auf 40,16 EUR) und Infineon (+ 0,89 Prozent auf 35,10 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil Carl Zeiss Meditec (-1,53 Prozent auf 44,96 EUR), SMA Solar (-0,77 Prozent auf 31,10 EUR), Kontron (-0,76 Prozent auf 23,46 EUR), 1&1 (-0,43 Prozent auf 23,15 EUR) und freenet (-0,42 Prozent auf 28,34 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 207 155 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 233,240 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,55 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,35 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at