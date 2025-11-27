Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
27.11.2025 09:29:23
Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Start des Donnerstagshandels fester
Um 09:11 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,09 Prozent stärker bei 3 531,44 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 550,501 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 523,83 Zählern und damit 0,130 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 528,42 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 533,56 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 521,00 Zählern.
So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 3,01 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 27.10.2025, wurde der TecDAX auf 3 730,11 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2025, stand der TecDAX bei 3 747,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 390,67 Punkten auf.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 2,76 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell ATOSS Software (+ 3,07 Prozent auf 114,00 EUR), HENSOLDT (+ 1,88 Prozent auf 70,30 EUR), AIXTRON SE (+ 1,83 Prozent auf 18,07 EUR), Bechtle (+ 0,90 Prozent auf 40,16 EUR) und Infineon (+ 0,89 Prozent auf 35,10 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil Carl Zeiss Meditec (-1,53 Prozent auf 44,96 EUR), SMA Solar (-0,77 Prozent auf 31,10 EUR), Kontron (-0,76 Prozent auf 23,46 EUR), 1&1 (-0,43 Prozent auf 23,15 EUR) und freenet (-0,42 Prozent auf 28,34 EUR).
Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 207 155 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 233,240 Mrd. Euro heraus.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,55 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,35 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
