Aufschläge in Frankfurt: TecDAX schlussendlich mit Zuschlägen

Der TecDAX entwickelte sich am fünften Tag der Woche positiv.

Zum Handelsende legte der TecDAX im XETRA-Handel um 0,78 Prozent auf 3 591,23 Punkte zu. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 554,358 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,051 Prozent stärker bei 3 565,18 Punkten, nach 3 563,36 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 562,87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 597,21 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 4,75 Prozent. Vor einem Monat, am 28.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 718,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.08.2025, stand der TecDAX noch bei 3 743,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.11.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 396,83 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 4,50 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,15 Prozent auf 34,16 EUR), 1&1 (+ 2,97 Prozent auf 24,25 EUR), United Internet (+ 2,70 Prozent auf 25,86 EUR), Bechtle (+ 2,45 Prozent auf 44,40 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,41 Prozent auf 97,60 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Nordex (-2,34 Prozent auf 25,82 EUR), HENSOLDT (-1,94 Prozent auf 68,35 EUR), QIAGEN (-0,77 Prozent auf 41,13 EUR), AIXTRON SE (-0,42 Prozent auf 17,94 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,40 Prozent auf 44,54 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 4 767 948 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 235,346 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,58 zu Buche schlagen. Mit 7,36 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

